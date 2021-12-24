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Тоттенхэм не продаст Бергвейна в январе

Англия
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На игрока рассчитывает главный тренер шпор

Тоттенхэм не продаст Бергвейна в январе

Spurs

Новина українською

Полузащитник "Тоттенхэма" Стивен Бергвейн не покинет команду в зимнее трансферное окно. В услугах 24-летнего футболиста заинтересованы "Севилья" и "Аякс", но главный тренер "шпор" Антонио Конте считает его ключевым игроком команды. Об этом сообщает Sky Sports.

Бергвейн пополнил ряды "Тоттенхэма" в январе 2020 года, перейдя из ПСВ за € 30 млн.

В нынешнем сезоне нидерландский футболист в 12 матчах во всех турнирах забил один мяч и отдал две голевые передачи.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Стивен Бергвейн
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