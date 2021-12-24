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Патрик Виейра: Кубок Африки так же важен как и Евро. К турниру нужно относиться с большим уважением
С рейтингами ничего не поделаешь
Sky
Главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра высказался о предстоящем Кубке Африки. "Важно, чтобы журналисты освещали события турнира немного активнее", – приводит его слова BBC.
"Я уважаю и понимаю страсть футболистов и то, насколько важно для них представлять свою страну. Поэтому я никогда не стану препятствовать стремлению игроков выступить на Кубке Африки.
Я считаю, что к этому соревнованию нужно относиться с большим уважением, ведь оно так же важно, как и чемпионат Европы.
Важно, чтобы вы, ребята (обращается к журналистам – прим. Sports.ru), освещали события этого турнира немного активнее, чтобы вы поехали в Африку и взяли интервью у разных людей. Тогда можно будет понять, насколько это значимое событие для каждого из них.
Если говорить о Сенегале, то я не думаю, что люди поймут, если Садио Мане или Шейху Куяте откажутся выступать за свою страну. Если бы это соревнование освещалось больше, я думаю, люди бы лучше понимали, насколько оно важно для африканского континента", – отметил Виейра.
Напомним, что турнир пройдет с 9 января по 6 февраля в Камеруне.
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