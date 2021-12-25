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Джеррард из-за коронавируса пропустит игру против Челси
А также поединок против "Лидса"
Getty Images / Global Images Ukraine
Официальный сайт "Астон Виллы" сообщил, что главный тренер команды Стивен Джеррард получил положительный тест на коронавирус.
Таким образом, английский коуч не сможет присутствовать на завтрашнем матче против лондонского "Челси".
Джераррд также не сможет руководить "Виллой" в игре против "Лидса" Марсело Бьелсы - поединок пройдет 28 декабря.
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Источник:avfc.co.uk
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