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Джеррард из-за коронавируса пропустит игру против Челси

Англия
(1 голосов)

А также поединок против "Лидса"

Джеррард из-за коронавируса пропустит игру против Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Официальный сайт "Астон Виллы" сообщил, что главный тренер команды Стивен Джеррард получил положительный тест на коронавирус.

Таким образом, английский коуч не сможет присутствовать на завтрашнем матче против лондонского "Челси".

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Джераррд также не сможет руководить "Виллой" в игре против "Лидса" Марсело Бьелсы - поединок пройдет 28 декабря.

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В статье: Стивен Джеррард Астон Вилла (Бирмингем) Челси (Лондон)
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Источник:
avfc.co.uk

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