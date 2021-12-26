Ньюкасл нацелился на трансфер основного защитника Атлетико уже в январе

Трансферная активность "Ньюкасла" ближе к январю растет. Теперь "сороки" нацелились на правого защитника мадридского "Атлетико" Кирана Триппьера. Об этом сообщает Николо Скира.

Пока клуб ведет переговоры для того, чтобы подписать защитника уже в следующем месяце.

Отметим, что сейчас у "сорок" нет основного правого бека, ведь эту позицию между собой делят 26-летний англичанин Джейкой Мерфи и 27-летний испанец Хавьер Манкильо.

Также добавим, что Ньюкасл до сих пор идет в зоне вылета АПЛ, уступая спасительному 17-му месту тремя очками.

Напомним, что Триппьер перед переходом в "Атлетико" в 2019-м четыре года выступал за "Тоттенхэм" в чемпионате Англии.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего защитника в 20 миллионов евро. Его контракт с "матрасниками" действителен до лета 2023-го.