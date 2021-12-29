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Будет работать тренером-консультантом. Джон Терри вернулся в Челси

Англия
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Экс-капитан "синих" получил должность в лондонском клубе

Будет работать тренером-консультантом. Джон Терри вернулся в Челси

Фото: chelseafc.com

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Бывший капитан "Челси" Джон Терри вернулся в лондонский клуб. 41-летний экс-защитник займет должность тренера-консультанта. Он будет работать с игроками и тренерами академии.

Джон будет также обучать коллег и поддерживать диалог с молодыми игроками и их родителями. К своим обязанностям он приступит в начале 2022 года.

Терри является воспитанником "синих" и защищал цвета "Челси" с 1998 по 2017 год. За это время он провел 713 матчей, в которых забил 67 мячей, а также выполнил 29 результативных передач. В 2001 и 2006 году Джон признавался игроком года в составе лондонского клуба.

"С радостью сообщаю, что возвращаюсь домой и начинаю работать консультантом в академии "Челси". Эта должность позволяет мне продолжать и развивать свои собственные тренерские навыки и амбиции наряду с другими обязательствами", - написал Терри в своем Instagram.

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В статье: Джон Терри Челси (Лондон)
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Источник:
chelseafc.com

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