Будет работать тренером-консультантом. Джон Терри вернулся в Челси

Бывший капитан "Челси" Джон Терри вернулся в лондонский клуб. 41-летний экс-защитник займет должность тренера-консультанта. Он будет работать с игроками и тренерами академии.

Джон будет также обучать коллег и поддерживать диалог с молодыми игроками и их родителями. К своим обязанностям он приступит в начале 2022 года.

Терри является воспитанником "синих" и защищал цвета "Челси" с 1998 по 2017 год. За это время он провел 713 матчей, в которых забил 67 мячей, а также выполнил 29 результативных передач. В 2001 и 2006 году Джон признавался игроком года в составе лондонского клуба.