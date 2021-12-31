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АПЛ перенесла матч Саутгемптона и Ньюкасла

Англия
(1 голосов)

Снова коронавирус

АПЛ перенесла матч Саутгемптона и Ньюкасла

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Руководство английской Премьер-лиги приняло решение перенести матч между "Саутгемптоном" и "Ньюкаслом", гласит официальный сайт чемпионата. У "сорок" слишком много случаев заражения ковидом и травм.

Ранее на этой неделе АПЛ уже перенесла один матч "Ньюкасла" – против "Эвертона".

Клуб не располагает минимальными 13 игроками в заявке для выхода на поле в рамках матча чемпионата.

Напомним, на прошлой неделе АПЛ поставила антирекорд с начала пандемии по количеству позитивных тестов на коронавирус – 90.

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В статье: АПЛ Ньюкасл "Саутгемптон"
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Источник:
premierleague.com

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