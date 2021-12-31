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АПЛ перенесла матч Саутгемптона и Ньюкасла
Снова коронавирус
Faisal HQ / Автор неизвестен
Руководство английской Премьер-лиги приняло решение перенести матч между "Саутгемптоном" и "Ньюкаслом", гласит официальный сайт чемпионата. У "сорок" слишком много случаев заражения ковидом и травм.
Ранее на этой неделе АПЛ уже перенесла один матч "Ньюкасла" – против "Эвертона".
Клуб не располагает минимальными 13 игроками в заявке для выхода на поле в рамках матча чемпионата.
Напомним, на прошлой неделе АПЛ
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