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Уотфорд - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Клаудио Раньери продолжает сражаться с "Уотфордом" за выживание, но пока дела идут очень тяжело: "шершни" проиграли пять последних матчей, а на отрезке в десять крайних игр не проигрывали только дважды. У "Тоттенхэма" в чемпионате, напротив, дела налаживаются: да, в предыдущем туре подопечные Антонио Конте не смогли одолеть "Саутгемптон", однако тот результат можно назвать первой незапланированной потерей очков. Поэтому
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