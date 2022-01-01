Уотфорд - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Клаудио Раньери продолжает сражаться с "Уотфордом" за выживание, но пока дела идут очень тяжело: "шершни" проиграли пять последних матчей, а на отрезке в десять крайних игр не проигрывали только дважды. У "Тоттенхэма" в чемпионате, напротив, дела налаживаются: да, в предыдущем туре подопечные Антонио Конте не смогли одолеть "Саутгемптон", однако тот результат можно назвать первой незапланированной потерей очков. Поэтому накануне сегодняшнего поединка фаворит в паре однозначен .

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