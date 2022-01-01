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Уотфорд - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Уотфорд - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Клаудио Раньери продолжает сражаться с "Уотфордом" за выживание, но пока дела идут очень тяжело: "шершни" проиграли пять последних матчей, а на отрезке в десять крайних игр не проигрывали только дважды. У "Тоттенхэма" в чемпионате, напротив, дела налаживаются: да, в предыдущем туре подопечные Антонио Конте не смогли одолеть "Саутгемптон", однако тот результат можно назвать первой незапланированной потерей очков. Поэтому накануне сегодняшнего поединка фаворит в паре однозначен.

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Уотфорд
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