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Классный гол со штрафного не помог. Лидс - Бернли 3:1. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Лидс - Бернли, чемпионат Англии, 2 января 2022

Классный гол со штрафного не помог. Лидс - Бернли 3:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вашему вниманию видео обзор матча 21-го тура чемпионата Англии между Лидсом и Бернли. Хозяева открыли счет в первом тайме, но сразу после перерыва Максвелл Корне сравнял эффектным ударом со штрафного. Впрочем, Даллас ответил не менее ярко, а на последних минутах Джеймс закрепил преимущество Лидса. Команда Бьелсы прервала серию из трех поражений подряд и отдалилась от зоны вылета.

Английская Премьер-лига. 21-й тур
Лидс, "Элланд Роуд"
"Лидс" – "Бернли" 3:1
Голы: Харрисон 39, Даллас 77, Джеймс 90+2 – Корне 54

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В статье: Бернли Лидс Юнайтед Максвелл Корне
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