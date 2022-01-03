Классный гол со штрафного не помог. Лидс - Бернли 3:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 21-го тура чемпионата Англии между Лидсом и Бернли. Хозяева открыли счет в первом тайме, но сразу после перерыва Максвелл Корне сравнял эффектным ударом со штрафного. Впрочем, Даллас ответил не менее ярко, а на последних минутах Джеймс закрепил преимущество Лидса. Команда Бьелсы прервала серию из трех поражений подряд и отдалилась от зоны вылета.

Английская Премьер-лига. 21-й тур

Лидс, "Элланд Роуд"

"Лидс" – "Бернли" 3:1

Голы: Харрисон 39, Даллас 77, Джеймс 90+2 – Корне 54