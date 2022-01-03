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Манчестер Юнайтед не продаст Лингарда в Вест Хэм зимой
Руководство клуба считает, что он может усилить команду конкурентов
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард не покинет команду в зимнее трансферное окно.
В возвращении английского футболиста заинтересован "Вест Хэм", но манкунианцы не готовы отпускать игрока к конкуренту за место в топ-4 турнирной таблицы чемпионата Англии. Об этом пишет The Mirror.
29-летний Лингард выступал в составе "молотобойцев" с января по июнь 2021 года, проведя за команду 16 матчей, забив девять голов и отдав пять голевых передач.
В нынешнем сезоне на счету полузащитника 12 матчей во всех турнирах, два гола и одна голевая передача.
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