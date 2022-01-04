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Лукаку принес публичные извинения за интервью: Я сделаю все, чтобы доказать свою преданность клубу
Бельгиец признал вину перед болельщиками и командой
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Форвард "Челси" Ромелу Лукаку принес извинения в связи с недавним интервью, в котором он выразил недовольство подходом Тухеля, а также заявил, что жалеет об уходе из "Интера". Видеоролик со словами нападающего вышел на сайте "синих".
A message from Romelu.— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 4, 2022
"Дорогие фанаты, я сожалею о том, что расстроил вас. Вы знаете, что я с детства связан с нашим клубом, и я отдаю себе отчет в том, что вы расстроены.
Разумеется, теперь мне нужно приложить все усилия для того, чтобы вернуть ваше доверие, и я сделаю все, чтобы доказать свою преданность клубу, усердно работая на тренировках и во время матчей, отдавая все силы ради победы.
Также я прошу прощения у тренера, у партнеров, у руководства, поскольку считаю, что мои комментарии последовали в неподходящий момент.
Я бы хотел оставить эту историю в прошлом и сделать все ради того, чтобы мы начали побеждать, а я демонстрировал свою лучшую игру на благо команды", – сказал Лукаку.
Напомним, что Лукаку перебрался в "Челси" летом из "Интера" за 115 миллионов евро, подписав 5-летнее соглашение с "синими". В скандальном интервью нападающий заявил, что если бы у миланского клуба была возможность продлить его, он бы не сидел в Лондоне.
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