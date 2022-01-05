Защитником, на замену которому Эвертон купил Миколенко, интересуются три клуба АПЛ

Французский защитник Люка Динь считался одним из главных активов "Эвертона", пока он не начал конфликтовать с главным тренером Рафой Бенитесом.

Испанец среагировал мгновенно – посадил Диня на скамью для запасных, а клуб в первый день трансферного окна объявил о переходе левого защитника "Динамо" и сборной Украины Виталия Миколенко.

Есть еще один вопрос, который нужно закрыть – продать Люку в другой клуб. Но по сообщению Sky Sports, с этим у "Эвертона" проблем не должно быть, ведь 28-летний защитник пользуется спросом среди клубов АПЛ. Сообщается, что на Диня претендуют "Челси", "Ньюкасл" и "Вест Хэм". Аристократы особенно заинтересованы в игроке, учитывая травму Бена Чилвелла.

"Эвертон" будет готов продать Люку за 30 млн фунтов.

Добавим, что Люка Динь перешел в "Эвертон" из "Барселоны" в 2018 году за 20 млн евро. С тех пор он сыграл за ирисок 127 матчей, забил шесть голов и отдал 20 результативных передач. Также на его счету 43 матча за сборную Франции.