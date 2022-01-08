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Ньюкасл хочет подписать сразу двух центрбеков из Лилля и Севильи
Клубы пока не соглашаются на условия "сорок"
"Ньюкасл" продолжает усиливаться на трансферном рынке. "Сороки" решили начать с обороны, ведь уже
Главной трансферной целью наставника "Ньюкасла" является Ботман, который второй сезон подряд выступает за "Лилль". Правда, французский клуб всеми силами борется за сохранение 21-летнего молодежной сборной Нидерландов.
А вот "Севилья" отклонила первое предложение "сорок" по переходу Диего Карлоса. "Ньюкасл" попытается предложить большую сумму за 28-летний бразильского защитника, однако не хочет переплачивать за этот переход.
Отметим, что английский планирует подписать сразу двух игроков. За Ботманом может быть закреплена позиция левого центрбека, а за Карлосом – правого центрбека.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает нидерландца в 30 млн евро, а бразильца – в 45 млн евро.
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