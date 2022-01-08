Ньюкасл хочет подписать сразу двух центрбеков из Лилля и Севильи

"Ньюкасл" продолжает усиливаться на трансферном рынке. "Сороки" решили начать с обороны, ведь уже подписали правого защитника Кирана Триппьера , а теперь нацелились на центрбеков "Лилля" Свена Ботмана и "Севильи" Диего Карлоса. Об этом сообщает The Athletic.

Главной трансферной целью наставника "Ньюкасла" является Ботман, который второй сезон подряд выступает за "Лилль". Правда, французский клуб всеми силами борется за сохранение 21-летнего молодежной сборной Нидерландов.

А вот "Севилья" отклонила первое предложение "сорок" по переходу Диего Карлоса. "Ньюкасл" попытается предложить большую сумму за 28-летний бразильского защитника, однако не хочет переплачивать за этот переход.

Отметим, что английский планирует подписать сразу двух игроков. За Ботманом может быть закреплена позиция левого центрбека, а за Карлосом – правого центрбека.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает нидерландца в 30 млн евро, а бразильца – в 45 млн евро.