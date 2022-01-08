Рашфорд: Мы разочарованы результатами, но особенно огорчает то, что все ставят под сомнение нашу преданность МЮ

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд прокомментировал результаты "красных дьяволов" в текущем сезоне.

"Читал о том, что я перестал писать в твиттере, но разве какие-то слова могут быть важнее работы на поле? Мы все разочарованы последними результатами, но также нас огорчает и то, что в новостях ставят под сомнение нашу преданность не только тренеру и его штабу, но и клубу.

Я безгранично уважаю и тренера, и клуб, стремлюсь улучшить свою игру под руководством этих специалистов. Я не обижен и не недоволен. Разочарован ли я своей игрой в некоторых из последних матчей? Разумеется. Я свой главный критик.

Начало сезона выдалось сложным, но я намерен доказать, что могу приносить пользу. Моя страсть, моя преданность клубу никогда не должны быть под вопросом. Я люблю этот клуб", – написал англичанин в своем твиттере.