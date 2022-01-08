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Рашфорд: Мы разочарованы результатами, но особенно огорчает то, что все ставят под сомнение нашу преданность МЮ

Англия
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Маркус отреагировал на критику

Рашфорд: Мы разочарованы результатами, но особенно огорчает то, что все ставят под сомнение нашу преданность МЮ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд прокомментировал результаты "красных дьяволов" в текущем сезоне.

"Читал о том, что я перестал писать в твиттере, но разве какие-то слова могут быть важнее работы на поле? Мы все разочарованы последними результатами, но также нас огорчает и то, что в новостях ставят под сомнение нашу преданность не только тренеру и его штабу, но и клубу.

Я безгранично уважаю и тренера, и клуб, стремлюсь улучшить свою игру под руководством этих специалистов. Я не обижен и не недоволен. Разочарован ли я своей игрой в некоторых из последних матчей? Разумеется. Я свой главный критик.

Начало сезона выдалось сложным, но я намерен доказать, что могу приносить пользу. Моя страсть, моя преданность клубу никогда не должны быть под вопросом. Я люблю этот клуб", – написал англичанин в своем твиттере.

На данный момент "МЮ" имеет в своем активе 31 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ.

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В статье: Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
Twitter Marcus Rashford

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