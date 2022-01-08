Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Англии. Челси забил пять голов Честерфилду, победы Саутгемптона и Борнмута
Один из них – Ромелу Лукаку
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Англии, третий раунд
“Челси” очень быстро забил три гола, Вернер попал в пустые ворота, красивый мяч получился у Хадсона-Одои, свой первый гол после интервью забил Лукаку, затем отличиться удалось Кристенсену и Зиеш, хороший дебют у 17-летнего Льюиса Холла (без ошибок у своих ворот и ассист на Лукаку).
???????????????????????? ???????????????????? ???? ?????— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 8, 2022
The whip courtesy of @Calteck10 ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/HmZNbpYThy
Но как иногда бывает в матчах Кубка Англии, самый приятный момент в матче не был связан с результатом. В конце игры “Честерфилду” удалось забить мяч и за команду из пятого дивизиона и ее игроков даже радовались болельщики “Челси”.
???? @ChesterfieldFC breach the Champions of Europe ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/UPc4a4CJXY— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 8, 2022
“Челси” – “Честерфилд” (V) 5:1
Голы: Вернер 6, Хадсон-Одои 18, Лукаку 20, Кристенсен 39, Зиеш 55 (пен.) – Асанте 80
“Челси”: Беттинелли – Сарр, Кристенсен (Бэйкер 59), Холл – Зиеш, Сауль, Ковачич (Лофтус-Чик 46), Хадсон-Одои (Баркли 66) – Пулишич (Вэйл 58), Вернер – Лукаку (Хавертц 46)
“Суонси” (II) – “Саутгемптон” 2:3
Голы: Пиро 77, Беднарек 94 (авт.) – Редмонд 8, Эльюнусси 95, Лонг 102
Удаление: Валери 30 (“Саутгемптон”)
“Бирмингем” (II) – “Плимут” (III) 0:1
Гол: Лоу 104
Удаление: Френд 68 (“Бирмингем”)
The wand ????@ryanlawsy3 take a bow ???? @only1argyle#EmiratesFACup pic.twitter.com/51LD8kDEP0— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 8, 2022
“Йовил Таун” (V) – “Борнмут” (II) 1:3
Голы: Куигли 48 – Маркондес 19, Маркондес 43, Маркондес 70
Популярное сейчас
- Миколенко дебютирует за Эвертон в матче Кубка Англии
- Металлист оформил трансфер еще одного игрока из Южной Америки, которой уже выступал в Европе
- Источник: Калитвинцев подписал контракт с Александрией
- Миколенко: Когда переход в Эвертон был согласован, я сел в машину и минут 30 плакал
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
- Красотка дня. Прелестная девушка футболиста Динамо эффектно отдыхает в Дубаи. ФОТО