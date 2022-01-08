Кубок Англии. Челси забил пять голов Честерфилду, победы Саутгемптона и Борнмута

Кубок Англии, третий раунд

“Челси” очень быстро забил три гола, Вернер попал в пустые ворота, красивый мяч получился у Хадсона-Одои, свой первый гол после интервью забил Лукаку, затем отличиться удалось Кристенсену и Зиеш, хороший дебют у 17-летнего Льюиса Холла (без ошибок у своих ворот и ассист на Лукаку).

Но как иногда бывает в матчах Кубка Англии, самый приятный момент в матче не был связан с результатом. В конце игры “Честерфилду” удалось забить мяч и за команду из пятого дивизиона и ее игроков даже радовались болельщики “Челси”.

“Челси” – “Честерфилд” (V) 5:1

Голы: Вернер 6, Хадсон-Одои 18, Лукаку 20, Кристенсен 39, Зиеш 55 (пен.) – Асанте 80

“Челси”: Беттинелли – Сарр, Кристенсен (Бэйкер 59), Холл – Зиеш, Сауль, Ковачич (Лофтус-Чик 46), Хадсон-Одои (Баркли 66) – Пулишич (Вэйл 58), Вернер – Лукаку (Хавертц 46)

“Суонси” (II) – “Саутгемптон” 2:3

Голы: Пиро 77, Беднарек 94 (авт.) – Редмонд 8, Эльюнусси 95, Лонг 102

Удаление: Валери 30 (“Саутгемптон”)

“Бирмингем” (II) – “Плимут” (III) 0:1

Гол: Лоу 104

Удаление: Френд 68 (“Бирмингем”)

“Йовил Таун” (V) – “Борнмут” (II) 1:3

Голы: Куигли 48 – Маркондес 19, Маркондес 43, Маркондес 70