Герой футбольного дня. Виталий Миколенко

Время нынче такое – все заточено под получение результата. Думаете, Лужный не ошибался, когда играл в Англии за "Арсенал"? Еще как ошибался, но тогда огромнейшее значение придавали "не цифровым" характеристикам. Таким как харизма, характер, заряженность на борьбу. Они фигурируют и сейчас, но вместе с тем действия футболистов оцениваются математически.

Высчитывают чуть ли не каждый сантиметр, фиксируют едва ли не каждое движение. Поэтому сразу после матча любой из желающих мог зайти на аналитический ресурс и оценить действия Виталия Миколенко не с точки зрения зрителя, а под углом эксперта. ТТД, дистанция, количество ошибок и удачных решений – вот уже и сформирована оценка.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

С другой стороны, велосипед не придумаешь, а белое не назовешь черным. Английские СМИ оценили действия украинского новичка "Эвертона" как вполне нормальные и приемлемые в силу обстоятельств (дебют, отсутствие должной коммуникации с партнерами из-за языкового барьера и т.п.) и спорить с этим бессмысленно. Можно только дополнять. По данным InStat, Миколенко совершил 98 ТТД, 72 процента из которых были успешны. Из его шестидесяти передач 73 процента нашли адресата. По количеству выполненных пасов Виталий был лучшим в своей команде, но по количеству точных передач – худшим. Он выполнил только один фланговый навес, хотя правый латераль (Виталий играл левого) недалеко убежал по этому компоненту – два навеса. Хотя у Кенни есть одна ключевая передача, у Миколенко – ни одной.

Примечательно, что Виталий допустил только пять потерь мяча – один из самых низких показателей в команде. Он стал вторым лучшим игроком "Эвертона" по показателю овладений мячом в неочевидных ситуациях (девять; лучше только у Коулмена – тринадцать), был одним из худших среди игроков основного состава по количеству и качеству единоборств (шестнадцать; процент выигранных – 44) ). Зато стал абсолютным лидером в команде Рафы Бенитеса по количеству отборов (десять) и перехватам (двенадцать) мяча. Интересно также, что игру Виталия характеризуют как не совсем смелую в плане подключений к атакам, хотя статистика говорит, что у него пять выигранных единоборств в процессе наступления своей команды.

Оценки игрокам "Эвертона" от компании InStat. У Миколенко - наихудшая / скриншот - InStat

В целом InStat выставил Миколенко самую низкую оценку среди игроков "Эвертона" (204), но немалое влияние на это оказало наличие в пассиве украинца голевой ошибки (на первой минуте). Еще ему приписали одну ошибку, которая могла привести к голу – на пятой минуте второго экстратайма. А вот спасение пустых ворот на 33-й минуте отмечено как обычный перехват/блокировка мяча.

Ну и немного о харизме и характере, о которых уже было упомянуто в начале. Понятно, что Виталий не мог фонтанировать этими качествами в первом поединке в новой команде. Вообще есть сомнения, что он сможет когда-то быть харизматичным в АПЛ, ведь этого качества не хватало ему даже в украинском футболе. Но для начала достаточно будет просто найти понимание с партнерами, заслужить их доверие. То, что в первом тайме Миколенко позволили разыграть штрафной с правого фланга (а он выполнил навес) – хороший знак. Бросилось в глаза и то, как терпеливо партнеры указывали украинцу на его позицию (на подборе, в районе радиуса штрафной площади) при угловых "ирисок". Это то, чего не было, например, у Коноплянки, которого банально не воспринимал коллектив в "Севильи". У Миколенко все может сложиться по-другому. И это важно.

Но нужно выучить язык, о чем и сказал Бенитес на послематчевой пресс-конференции. Важно также не летать в облаках после в целом нормального дебюта. Ведь это был всего-то "Халл Сити" – представитель второго дивизиона.