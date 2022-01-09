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Официально: Матч Эвертон – Лестер перенесен
АПЛ приняло решение
Руководство английской Премьер-лиги сообщило, что ранее перенесенный поединок 18-го тура чемпионата между "Эвертоном" и "Лестером" перенесен.
АПЛ принял данное решение по запросу "лис". У команды Брендана Роджерса 14 отсутствующих игроков из-за травм, коронавируса и участия футболистов в Кубке Африки 2021.
На данный момент команда Виталия Миколенко занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.
Our game at home to Leicester City on Tuesday has been postponed after the Premier League Board granted the visitors’ request due to their COVID-19 cases, injuries and players on international duty at the Africa Cup of Nations.— Everton (@Everton) January 9, 2022
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