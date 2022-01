Официально: Матч Эвертон – Лестер перенесен

Руководство английской Премьер-лиги сообщило, что ранее перенесенный поединок 18-го тура чемпионата между "Эвертоном" и "Лестером" перенесен.

АПЛ принял данное решение по запросу "лис". У команды Брендана Роджерса 14 отсутствующих игроков из-за травм, коронавируса и участия футболистов в Кубке Африки 2021.

На данный момент команда Виталия Миколенко занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.

Our game at home to Leicester City on Tuesday has been postponed after the Premier League Board granted the visitors’ request due to their COVID-19 cases, injuries and players on international duty at the Africa Cup of Nations.