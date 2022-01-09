  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Матч Эвертон – Лестер перенесен
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Матч Эвертон – Лестер перенесен

Англия
Обновлено
(1 голосов)

АПЛ приняло решение

Официально: Матч Эвертон – Лестер перенесен

Новина українською

Руководство английской Премьер-лиги сообщило, что ранее перенесенный поединок 18-го тура чемпионата между "Эвертоном" и "Лестером" перенесен.

АПЛ принял данное решение по запросу "лис". У команды Брендана Роджерса 14 отсутствующих игроков из-за травм, коронавируса и участия футболистов в Кубке Африки 2021.

На данный момент команда Виталия Миколенко занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Лестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...