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Тоттенхэмом ведет переговоры с полузащитником Манчестер Юнайтед

Англия
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Английский клуб может переманить игрока

Тоттенхэмом ведет переговоры с полузащитником Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард может продолжить карьеру в "Тоттенхэм Хотспур", пишет BBC.

По информации источника, "Тоттенхэм" обсудил с представителями англичанина его возможный переход в стан "шпор" в летнее трансферное окно.

Летом 2022 года у Лингарда истекает контракт с "МЮ". В сентябре 2021 года "Манчестер Юнайтед" сделал предложение англичанину продлить контракт, но он отказался. Футболист хотел быть уверен в том, что будет получать больше игрового времени.

В нынешнем сезоне Лингард сыграл в 13 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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В статье: Джесси Лингард Манчестер Юнайтед
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