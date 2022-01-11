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Тоттенхэмом ведет переговоры с полузащитником Манчестер Юнайтед
Английский клуб может переманить игрока
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард может продолжить карьеру в "Тоттенхэм Хотспур", пишет BBC.
По информации источника, "Тоттенхэм" обсудил с представителями англичанина его возможный переход в стан "шпор" в летнее трансферное окно.
Летом 2022 года у Лингарда истекает контракт с "МЮ". В сентябре 2021 года "Манчестер Юнайтед" сделал предложение англичанину продлить контракт, но он отказался. Футболист хотел быть уверен в том, что будет получать больше игрового времени.
В нынешнем сезоне Лингард сыграл в 13 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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