EFL не будет расследовать ложноположительные тесты Ливерпуля

Английская футбольная лига (EFL) не будет расследовать перенос матча Кубка лиги между "Ливерпулем" и "Арсеналом", сообщает Liverpool Echo. Игра должна была пройти 6 января, но была перенесена из-за растущего числа положительных тестов у "красных".

Мерсисайдский клуб сообщил EFL, что "число положительных тестов в клубе стремительно растет". Но Спустя несколько дней главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что большинство тестов оказались ложноположительными.

Ранее сообщалось, что ряд клубов пожаловались в EFL и попросили расследовать перенос игры. Однако, сейчас стало известно, что официальных жалоб в EFL не поступало.

Лигу устроили данные, предоставленные "Ливерпулем", поэтому начинать расследование она не планирует.