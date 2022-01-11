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EFL не будет расследовать ложноположительные тесты Ливерпуля

Англия
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Из-за тестов перенесли матч Кубка лиги "Ливерпуля" с "Арсеналом"

EFL не будет расследовать ложноположительные тесты Ливерпуля

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Английская футбольная лига (EFL) не будет расследовать перенос матча Кубка лиги между "Ливерпулем" и "Арсеналом", сообщает Liverpool Echo. Игра должна была пройти 6 января, но была перенесена из-за растущего числа положительных тестов у "красных".

Мерсисайдский клуб сообщил EFL, что "число положительных тестов в клубе стремительно растет". Но Спустя несколько дней главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что большинство тестов оказались ложноположительными.

Ранее сообщалось, что ряд клубов пожаловались в EFL и попросили расследовать перенос игры. Однако, сейчас стало известно, что официальных жалоб в EFL не поступало.

Лигу устроили данные, предоставленные "Ливерпулем", поэтому начинать расследование она не планирует.

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В статье: Арсенал (Лондон) Ливерпуль
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Источник:
liverpoolecho.co.uk

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