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EFL не будет расследовать ложноположительные тесты Ливерпуля
Из-за тестов перенесли матч Кубка лиги "Ливерпуля" с "Арсеналом"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Английская футбольная лига (EFL) не будет расследовать перенос матча Кубка лиги между "Ливерпулем" и "Арсеналом", сообщает Liverpool Echo. Игра должна была пройти 6 января, но была перенесена из-за растущего числа положительных тестов у "красных".
Мерсисайдский клуб сообщил EFL, что "число положительных тестов в клубе стремительно растет". Но Спустя несколько дней главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что большинство тестов оказались ложноположительными.
Ранее сообщалось, что ряд клубов пожаловались в EFL и попросили расследовать перенос игры. Однако, сейчас стало известно, что официальных жалоб в EFL не поступало.
Лигу устроили данные, предоставленные "Ливерпулем", поэтому начинать расследование она не планирует.
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