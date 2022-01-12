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Эвертон попытается договориться с Астон Виллой о трансфере Эль-Гази

Англия
(1 голосов)

Футболист может сменить клуб

Эвертон попытается договориться с Астон Виллой о трансфере Эль-Гази

Фото: Premier League/Автор - невідомий

Новина українською

"Эвертон" интересуется нападающим "Астон Виллы" Анваром Эль-Гази, пишет Sky Sports.

По информации источника, "ириски" изучают возможность арендовать 26-летнего нидерландца до конца нынешнего сезона.

В сезоне-2021/22 Эль-Гази провел 12 матчей за "Астон Виллу", на его счету 3 гола и 3 результативные передачи.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Анвар Эль-Гази Эвертон
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
12.01.2022 в 16:14
На Диня поменять
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