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Эвертон попытается договориться с Астон Виллой о трансфере Эль-Гази
Футболист может сменить клуб
Фото: Premier League/Автор - невідомий
"Эвертон" интересуется нападающим "Астон Виллы" Анваром Эль-Гази, пишет Sky Sports.
По информации источника, "ириски" изучают возможность арендовать 26-летнего нидерландца до конца нынешнего сезона.
В сезоне-2021/22 Эль-Гази провел 12 матчей за "Астон Виллу", на его счету 3 гола и 3 результативные передачи.
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
12.01.2022 в 16:14
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