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Манчестер Сити – Челси. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 22-го тура АПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 22-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и лондонским "Челси".
Новая классика? Естественно, матч между первой и второй командами турнирной таблицы – самый что ни на есть с приставкой "топ". Сумеют ли "синие" забрать три очка с "Этихада" и разжечь чемпионскую гонку? Или же Гвардиола все потушит уже в январе? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 15 января – в 14:25 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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