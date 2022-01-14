Манчестер Сити – Челси. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 22-го тура АПЛ

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 22-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и лондонским "Челси".

Новая классика? Естественно, матч между первой и второй командами турнирной таблицы – самый что ни на есть с приставкой "топ". Сумеют ли "синие" забрать три очка с "Этихада" и разжечь чемпионскую гонку? Или же Гвардиола все потушит уже в январе? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 15 января – в 14:25 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский