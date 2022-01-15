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АПЛ. Манчестер Сити - Челси 1:0. Холодное совершенство 

Англия
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Гол Де Брюйне выбил Челси из чемпионской гонки   

АПЛ. Манчестер Сити - Челси 1:0. Холодное совершенство 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Во второй раз в сезоне “Манчестер Сити” уверенно переиграл “Челси”, не оставив команде Тухеля никаких шансов. Отрыв “Сити” от “Челси” составляет уже 13 очков, можно с уверенностью сказать, что “синие” больше не претендуют на чемпионский титул-2022.

Пеп Гвардиола принял интересное решение, оставив в запасе Рубена Диаша. Тренер “Сити” посчитал, что пара центрбеков Стоунз - Лапорт лучше будет контролировать мяч (решение оправдало себя). Некоторые сюрпризы были и в составе гостей. Мало кто мог предположить, что в основе под Лукаку сыграют Зиеш и Пулишич, в старте нашлось место и центрбеку Сарру. В запасе остался самый полезный игрок в атаке “синих” Мейсон Маунт, а также Хавертц, Вернер и Хадсон-Одои (Тухель явно просчитался).

“Челси” за первый тайм не нанес ни одного удара по воротам “Манчестер Сити”. Обе команды ожидали ошибок у соперника. “Челси” защищался средним и низким блоком, редко подпуская “Манчестер Сити”. Иногда гости выходили в перспективные контратаки, но решения в последней третий были просто ужасными. Лукаку не смог дать пас на Зиеша, когда должен был бить сам, Зиеш поспешил с пасом на ход Лукаку, Пулишич в простой ситуации залез в офсайд.

Но это были редкие эпизоды, когда “Челси” удавалось преодолевать прессинг “Манчестер Сити”. Чаще всего “горожане” зажимали гостей на их половине и быстро отбирали мяч.

Но моментов было не так много. Стерлинг делал опасные рывки, и пытался заработать пенальти, пару ударов было у Де Брюйне. Лучший момент упустил Джек Грилиш. Ковачич ошибся с передачей, и перед 100-миллионным игроком “Сити” были только Кепа и ворота. Он пробил во вратаря “Челси”, от которого мяч отлетел на угловой.

Тухель на протяжении всего первого тайма выражал недовольство действиями своих игроков, и вторую половину игры “Челси” начал лучше. Сразу же Лукаку нанес первый удар по воротам “Сити” (сэйв Эдерсона), Зиеш на добивании ударил выше.

Но в целом игра мало изменилась. “Челси” показывал мало агрессии и смелости в атаке, “Сити” играл в среднем темпе, и знал, что свой шанс забить гол рано или поздно должен появиться.

Так и произошло. Кепа выбил мяч вперед, Вернер проиграл борьбу в воздухе, Де Брюйне освободился от опеки Канте и получил пас от Канселу. Несколько шагов вперед – и суперудар в угол.

Какие-то попытки “Челси” сравнять счет ни к чему не привели. “Манчестер Сити” побеждает в двенадцатом матче Премьер-лиги подряд. Совершенная команда Пепа Гвардиола сделала еще один шаг к чемпионству.

Чемпионат Англии, 22-й тур. Манчестер, “Этихад”, 53319 зрителей

“Манчестер Сити” – “Челси” 1:0

Гол: Де Брюйне 70

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Лапорт, Канселу – Де Брюйне (Гюндоган 84), Родри, Бернарду Силва – Стерлинг, Грилиш, Фоден (Жезус 89)

“Челси”: Аррисабалага – Сарр, Силва, Рюдигер – Алонсо (Маунт 81), Ковачич, Канте, Аспиликуэта – Зиеш (Хадсон-Одои 69), Пулишич (Вернер 69) – Вернер

Предупреждения: Алонсо 7, Ковачич 31

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В статье: Английская Премьер-лига Томас Тухель Челси (Лондон) АПЛ Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Пеп Гвардиола
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Комментарии (2)
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Spokoyno (Київ)
15.01.2022 в 17:28
"Помста" продовжується... Задавили, як удав свою здобич Яркий приклад Лукаку, який отримав погану оцінку Бо м'яч дійшов до нього лиш пару разів. Дійсно так у МС чемпіонську гонку не виграти. Тямущий тренер, потужний склад та добра медслужба.
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kalan-86 (Анкара)
15.01.2022 в 16:23
Потому что в мире есть Пеп, и все остальные. Он может и не выигрывать больше лигу чемпионов, но гением он от этого быть не перестанет.
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