  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: В контратакующей игре Челси – один из сильнейших клубов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: В контратакующей игре Челси – один из сильнейших клубов

Англия
(1 голосов)

Наставник "горожан" высказался насчет домашнего триумфа с лондонцами

Гвардиола: В контратакующей игре Челси – один из сильнейших клубов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал минимальную победу над лондонским "Челси" в матче 22-го тура АПЛ.

"Полностью заслуженный результат. Нельзя ожидать, что против такой команды у нас будет 10-12 голевых моментов, это победители Лиги чемпионов.

Они выжидали с целью подловить нас в переходной фазе, но в итоге именно так забили им мы. Мы хорошо представляли, против кого играем, насколько хорош соперник.

Сегодня мы в целом были по-настоящему терпеливы. В контратакующей игре "Челси" – один из сильнейших клубов, конечно, наряду с "Ливерпулем". Если мы не доводим наши действия до логичного конца, они могут убежать в контратаку – и они в этом очень сильны. Иногда некоторые моменты со стороны смотрятся проще, чем на самом деле.

Мы с де Брюйне с первого дня работаем вместе. Все, чего мы добились, мы добились вместе. Он выиграл много трофеев в этом клубе и остается таким же человеком, как и при первой нашей встрече.

Он очень скромный, всегда стремящийся помочь команде человек. Очень тяжело найти настолько скромного футболиста. Я знаю, что начало сезона у него выдалось не лучшим, но мы всегда были готовы ему помочь.Он забил типичный для себя гол, и я очень доволен, потому что он заслужил его", –рассказал испанец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...