Гвардиола: В контратакующей игре Челси – один из сильнейших клубов

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал минимальную победу над лондонским "Челси" в матче 22-го тура АПЛ.

"Полностью заслуженный результат. Нельзя ожидать, что против такой команды у нас будет 10-12 голевых моментов, это победители Лиги чемпионов.

Они выжидали с целью подловить нас в переходной фазе, но в итоге именно так забили им мы. Мы хорошо представляли, против кого играем, насколько хорош соперник.

Сегодня мы в целом были по-настоящему терпеливы. В контратакующей игре "Челси" – один из сильнейших клубов, конечно, наряду с "Ливерпулем". Если мы не доводим наши действия до логичного конца, они могут убежать в контратаку – и они в этом очень сильны. Иногда некоторые моменты со стороны смотрятся проще, чем на самом деле.

Мы с де Брюйне с первого дня работаем вместе. Все, чего мы добились, мы добились вместе. Он выиграл много трофеев в этом клубе и остается таким же человеком, как и при первой нашей встрече.

Он очень скромный, всегда стремящийся помочь команде человек. Очень тяжело найти настолько скромного футболиста. Я знаю, что начало сезона у него выдалось не лучшим, но мы всегда были готовы ему помочь.Он забил типичный для себя гол, и я очень доволен, потому что он заслужил его", –рассказал испанец.