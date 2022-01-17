Аспиликуэта: Нам нужно постоянно побеждать, забивать голы, если мы хотим набрать обороты

Капитан "Челси" Сесар Аспиликуэта поделился мыслями о борьбе за титул в АПЛ.

Напомним, что 15 января "Челси" уступил "Манчестер Сити" (0:1), который занимает первое место в таблице.

"После матча стало труднее, чем было до него. Мы отставали на 10 очков, могли сократить отрыв до семи, и даже если разрыв бы остался, он был бы меньше — а теперь мы отстаём на 13 очков, и ситуация стала сложнее.

Мы не можем зацикливаться. Нужно постоянно побеждать, быть надёжными, забивать голы, если мы хотим набрать обороты.

Это первое и основное. Во вторник в сложной встрече с "Брайтоном" нужно побеждать, побеждать на выезде. У нас напряжённый график, мы не останавливаемся. Надо восстановиться и снова ринуться в бой", — цитирует испанца сайт "Челси".