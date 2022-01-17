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Эрик Ламела – обладатель премии Пушкаша от FIFA The Best
Его гол "рабоной" против "Арсенала" признали лучшим в прошлом году
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
ФИФА объявила обладателя премии FIFA The Best Puskas Award за лучший гол в году – им стал полузащитник "Севильи" Эрик Ламела. Он забил "рабоной" в матче против "Арсенала" за "Тоттенхэм" в АПЛ в марте 2021 года.
На награду претендовали полузащитник "Байера" и сборной Чехии Патрик Шик за гол с центра поля в ворота Шотландии и полузащитник "Порту" Мехди Тареми за "бисиклету" в матче против "Челси" в Лиге чемпионов.
???????? The FIFA #Puskás Award goes to @ErikLamela for his sensational goal for @SpursOfficial v Arsenal!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022
A strike worthy of being called #TheBest ????
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