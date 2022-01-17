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Роберт Левандовский – игрок года по версии FIFA The Best
Обошел Лионеля Месси и Мохамеда Салаха
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
ФИФА объявила обладателя премии FIFA The Best игроку года – им стал нападающий "Баварии" Роберт Левандовский. Поляк побил два вечных рекорда Герда Мюллера – по голам в Бундеслиге за сезон и по голам в Бундеслиге за календарный год.
Также поляк завоевал с "Баварией" Бундеслигу и Суперкубок Германии.
???????? #TheBest FIFA Men’s Player Award 2021 goes to #RobertLewandowski!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022
???????????? Fans, players, coaches and journalists have spoken, naming @lewy_official as #TheBest! pic.twitter.com/21hfIDR3rI
Соперниками Роберта в борьбе за награду были нападающий "ПСЖ" Лионель Месси и нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.
Аргентинец выиграл со сборной Аргентины Копа Америка, а египтянин бьет бомбардирские рекорды в Премьер-лиге.
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