Роберт Левандовский – игрок года по версии FIFA The Best

ФИФА объявила обладателя премии FIFA The Best игроку года – им стал нападающий "Баварии" Роберт Левандовский. Поляк побил два вечных рекорда Герда Мюллера – по голам в Бундеслиге за сезон и по голам в Бундеслиге за календарный год.

Также поляк завоевал с "Баварией" Бундеслигу и Суперкубок Германии.

???????? #TheBest FIFA Men’s Player Award 2021 goes to #RobertLewandowski!



???????????? Fans, players, coaches and journalists have spoken, naming @lewy_official as #TheBest! pic.twitter.com/21hfIDR3rI