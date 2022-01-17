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Роберт Левандовский – игрок года по версии FIFA The Best

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Обошел Лионеля Месси и Мохамеда Салаха

Роберт Левандовский – игрок года по версии FIFA The Best

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

ФИФА объявила обладателя премии FIFA The Best игроку года – им стал нападающий "Баварии" Роберт Левандовский. Поляк побил два вечных рекорда Герда Мюллера – по голам в Бундеслиге за сезон и по голам в Бундеслиге за календарный год.

Также поляк завоевал с "Баварией" Бундеслигу и Суперкубок Германии.

Соперниками Роберта в борьбе за награду были нападающий "ПСЖ" Лионель Месси и нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Аргентинец выиграл со сборной Аргентины Копа Америка, а египтянин бьет бомбардирские рекорды в Премьер-лиге.

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В статье: Роберт Левандовский Лионель Месси Бавария (Мюнхен) Аргентина Ливерпуль Мохамед Салах ПСЖ FIFA: The Best
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Комментарии (2)
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Tasha19
17.01.2022 в 22:40
То ви що, хоч десь.
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Лекарь (село Дарница)
17.01.2022 в 21:39
Хоть где-то есть адекватное голосование. Роберт - The Best, на текущий момент.
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