Роберт Левандовский – игрок года по версии FIFA The Best

ФИФА объявила обладателя премии FIFA The Best игроку года – им стал нападающий "Баварии" Роберт Левандовский. Поляк побил два вечных рекорда Герда Мюллера – по голам в Бундеслиге за сезон и по голам в Бундеслиге за календарный год.

Также поляк завоевал с "Баварией" Бундеслигу и Суперкубок Германии.

Соперниками Роберта в борьбе за награду были нападающий "ПСЖ" Лионель Месси и нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Аргентинец выиграл со сборной Аргентины Копа Америка, а египтянин бьет бомбардирские рекорды в Премьер-лиге.