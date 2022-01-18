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Игры Свитолиной и Костюк в Австралии, решающий матч Эпицентра в еврокубках. Что и где смотреть во вторник?

Англия
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Спортивная программа дня без большого количества событий

Игры Свитолиной и Костюк в Австралии, решающий матч Эпицентра в еврокубках. Что и где смотреть во вторник?

фото - WTA

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АПЛ
22:00 Брайтон - Челси Игры Свитолиной и Костюк в Австралии, решающий матч Эпицентра в еврокубках. Что и где смотреть во вторник? - изображение 1

ТЕННИС
Australian Open*
Соррибес-Тормо - Костюк Игры Свитолиной и Костюк в Австралии, решающий матч Эпицентра в еврокубках. Что и где смотреть во вторник? - изображение 2 та Игры Свитолиной и Костюк в Австралии, решающий матч Эпицентра в еврокубках. Что и где смотреть во вторник? - изображение 3
Тан - Свитолина Игры Свитолиной и Костюк в Австралии, решающий матч Эпицентра в еврокубках. Что и где смотреть во вторник? - изображение 2 та Игры Свитолиной и Костюк в Австралии, решающий матч Эпицентра в еврокубках. Что и где смотреть во вторник? - изображение 3
*Не ранее 02:00. Точное время станет известно позже

ВОЛЕЙБОЛ
Кубок вызова
20:00 Панатинаикос - Эпицентр-Подоляны Игры Свитолиной и Костюк в Австралии, решающий матч Эпицентра в еврокубках. Что и где смотреть во вторник? - изображение 6

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