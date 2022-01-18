Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игры Свитолиной и Костюк в Австралии, решающий матч Эпицентра в еврокубках. Что и где смотреть во вторник?
Спортивная программа дня без большого количества событий
фото - WTA
ФУТБОЛ
АПЛ
22:00 Брайтон - Челси
ТЕННИС
Australian Open*
Соррибес-Тормо - Костюк та
Тан - Свитолина та
*Не ранее 02:00. Точное время станет известно позже
ВОЛЕЙБОЛ
Кубок вызова
20:00 Панатинаикос - Эпицентр-Подоляны
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