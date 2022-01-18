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Арсенал готов предложить € 70 млн за Влаховича
Переговоры пройдут в ближайшие два дня
Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего игрока заинтересован "Арсенал", сообщает La Nazione.
По информации источника, "канониры" готовы в ближайшие два дня предложить "фиалкам" € 70 млн за трансфер сербского форварда. Ранее сообщалось, что руководство итальянского клуба готово расстаться с футболистом.
В нынешнем сезоне сербский нападающий в 21 матче итальянской Серии А забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.
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