Арсенал готов предложить € 70 млн за Влаховича

Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего игрока заинтересован "Арсенал", сообщает La Nazione.

По информации источника, "канониры" готовы в ближайшие два дня предложить "фиалкам" € 70 млн за трансфер сербского форварда. Ранее сообщалось, что руководство итальянского клуба готово расстаться с футболистом.

В нынешнем сезоне сербский нападающий в 21 матче итальянской Серии А забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.