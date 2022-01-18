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Арсенал готов предложить € 70 млн за Влаховича

Англия
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Переговоры пройдут в ближайшие два дня

Арсенал готов предложить € 70 млн за Влаховича

Новина українською

Нападающий "Фиорентины" Душан Влахович может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 21-летнего игрока заинтересован "Арсенал", сообщает La Nazione.

По информации источника, "канониры" готовы в ближайшие два дня предложить "фиалкам" € 70 млн за трансфер сербского форварда. Ранее сообщалось, что руководство итальянского клуба готово расстаться с футболистом.

В нынешнем сезоне сербский нападающий в 21 матче итальянской Серии А забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

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В статье: Арсенал (Лондон) Фиорентина (Флоренция) Душан Влахович
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