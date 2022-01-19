В Англии расследуют ставку на получение предупреждения игроком Арсенала в матче АПЛ

Футбольная ассоциация Англии (FA) расследует инцидент, имеющий отношение к выступлениям "Арсенала" в АПЛ, сообщает The Athletic. Личность игрока, на которого поставили, известна, но не разглашается.

Имя держится в секрете по соображениям конфиденциальности.

Букмекеры уведомили организацию, что на получение игроком "канониров" желтой карточки во время матча чемпионата Англии была поставлена "необычная сумма".

Футбольная ассоциация сообщила, что действительно проинформирована о сложившейся ситуации и проводит разбирательство.