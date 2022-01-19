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В Англии расследуют ставку на получение предупреждения игроком Арсенала в матче АПЛ

Англия
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Букмекеры сообщили FA о ставке "необычной суммы"

В Англии расследуют ставку на получение предупреждения игроком Арсенала в матче АПЛ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Футбольная ассоциация Англии (FA) расследует инцидент, имеющий отношение к выступлениям "Арсенала" в АПЛ, сообщает The Athletic. Личность игрока, на которого поставили, известна, но не разглашается.

Имя держится в секрете по соображениям конфиденциальности.

Букмекеры уведомили организацию, что на получение игроком "канониров" желтой карточки во время матча чемпионата Англии была поставлена "необычная сумма".

Футбольная ассоциация сообщила, что действительно проинформирована о сложившейся ситуации и проводит разбирательство.

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В статье: Арсенал (Лондон) FA
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Источник:
theathletic.com

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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
19.01.2022 в 20:01
Ксожалению буки сами провоцируют. Ну поставите ограничение или то что можно ставить только к экспрессе с кэфом не меньше 2'5. Вариантов куча. А так сидит тело и думает как срубить деньжат. Жёлтая на себе. Поставил 50000. И на хлеб хватает
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