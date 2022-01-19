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Ньюкасл готов дать 2 миллиона евро за аренду Джесси Лингарда

Англия
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Ньюкасл готов дать 2 миллиона евро за аренду Джесси Лингарда

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Ньюкасл" хочет подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда, сообщает The Times. "Сороки" готовы взять на себя зарплату хавбека в полном объеме.

"Черно-белые" готовы заплатить за аренду хавбека 2 миллиона фунтов, а также выплачивать зарплату в размере 80 тысяч фунтов в неделю.

Отмечается, что "Ньюкасл" предпочел бы подписать англичанина на постоянной основе, но его готовы и взять в аренду до конца сезона.

"Ньюкасл" уже связался с "Юнайтед", чтобы обсудить возможную сделку.

В этом сезоне 29-летний англичанин выходил на поле в составе "МЮ" в 14 матчах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает полузащитника в 20 миллионов евро.

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В статье: Ньюкасл Джесси Лингард Манчестер Юнайтед
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Источник:
thetimes.co.uk

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