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Ньюкасл готов дать 2 миллиона евро за аренду Джесси Лингарда
Лучший игрок весны 2021 года поедет спасать "сорок" от вылета?
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Ньюкасл" хочет подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда, сообщает The Times. "Сороки" готовы взять на себя зарплату хавбека в полном объеме.
"Черно-белые" готовы заплатить за аренду хавбека 2 миллиона фунтов, а также выплачивать зарплату в размере 80 тысяч фунтов в неделю.
Отмечается, что "Ньюкасл" предпочел бы подписать англичанина на постоянной основе, но его готовы и взять в аренду до конца сезона.
"Ньюкасл" уже связался с "Юнайтед", чтобы обсудить возможную сделку.
В этом сезоне 29-летний англичанин выходил на поле в составе "МЮ" в 14 матчах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает полузащитника в 20 миллионов евро.
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