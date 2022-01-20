Манчестер Юнайтед готов подписать Дембеле уже в январе

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вингеру "Барселоны" Усману Дембеле, сообщает Diario Sport.

По информации источника, "Красные дьяволы" готовы подписать с ним контракт уже в январе - но при условии, что "Барселона" отпустит игрока бесплатно.

Отметим, что француз не был включен в заявку каталонского клуба на матч Кубка Испании с "Атлетиком". Это связано с тем, что Дембеле так и не дал согласия продлить истекающий в июне контракт.