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Манчестер Юнайтед готов подписать Дембеле уже в январе
Манчестер - один из вариантов для вингера Барселоны
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вингеру "Барселоны" Усману Дембеле, сообщает Diario Sport.
По информации источника, "Красные дьяволы" готовы подписать с ним контракт уже в январе - но при условии, что "Барселона" отпустит игрока бесплатно.
Отметим, что француз не был включен в заявку каталонского клуба на матч Кубка Испании с "Атлетиком". Это связано с тем, что Дембеле так и не дал согласия продлить истекающий в июне контракт.
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