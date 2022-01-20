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Эвертон провел собеседование с Фабио Каннаваро
Обладатель Золотого мяча-2006 претендует на должность главного тренера
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
“Эвертон” продолжает искать нового главного тренера после увольнения Рафаэля Бенитеса.
Как информирует The Telegraph, “ириски” провели собеседование с Фабио Каннаваро и чемпион мира-2006 положительно впечатлил руководство ливерпульского клуба.
48-летний Каннаваро в качестве тренера работал в китайских клубах и на Ближнем Востоке. В сентябре Каннаваро покинул китайский “Гуанчжоу”. К нему проявляла интерес польская федерация, но обладатель Золотого мяча-2016 ответил отказом.
Ранее “Эвертон” вел переговоры с главным тренером “Дерби Каунти” Уэйном Руни и экс-тренером “Челси” Фрэнком Лэмпардом.
Первым кандидатом на вакантную должность был Роберто Мартинес, но “Эвертон” не смог договориться с бельгийской федерацией.
К матчу АПЛ с “Астон Виллой”, который состоится в ближайшую субботу, "Эвертон" готовит легенда клуба Данкан Фергюсон, работавший ассистентом у Карло Анчелотти и Рафаэля Бенитеса.
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