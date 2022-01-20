  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эвертон провел собеседование с Фабио Каннаваро 
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эвертон провел собеседование с Фабио Каннаваро 

Англия
(1 голосов)

Обладатель Золотого мяча-2006 претендует на должность главного тренера 

Эвертон провел собеседование с Фабио Каннаваро 

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

“Эвертон” продолжает искать нового главного тренера после увольнения Рафаэля Бенитеса.

Как информирует The Telegraph, “ириски” провели собеседование с Фабио Каннаваро и чемпион мира-2006 положительно впечатлил руководство ливерпульского клуба.

48-летний Каннаваро в качестве тренера работал в китайских клубах и на Ближнем Востоке. В сентябре Каннаваро покинул китайский “Гуанчжоу”. К нему проявляла интерес польская федерация, но обладатель Золотого мяча-2016 ответил отказом.

Ранее “Эвертон” вел переговоры с главным тренером “Дерби Каунти” Уэйном Руни и экс-тренером “Челси” Фрэнком Лэмпардом.

Первым кандидатом на вакантную должность был Роберто Мартинес, но “Эвертон” не смог договориться с бельгийской федерацией.

К матчу АПЛ с “Астон Виллой”, который состоится в ближайшую субботу, "Эвертон" готовит легенда клуба Данкан Фергюсон, работавший ассистентом у Карло Анчелотти и Рафаэля Бенитеса.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Уэйн Руни Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...