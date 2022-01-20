Эвертон провел собеседование с Фабио Каннаваро 

“Эвертон” продолжает искать нового главного тренера после увольнения Рафаэля Бенитеса.

Как информирует The Telegraph, “ириски” провели собеседование с Фабио Каннаваро и чемпион мира-2006 положительно впечатлил руководство ливерпульского клуба.

48-летний Каннаваро в качестве тренера работал в китайских клубах и на Ближнем Востоке. В сентябре Каннаваро покинул китайский “Гуанчжоу”. К нему проявляла интерес польская федерация, но обладатель Золотого мяча-2016 ответил отказом.

Ранее “Эвертон” вел переговоры с главным тренером “Дерби Каунти” Уэйном Руни и экс-тренером “Челси” Фрэнком Лэмпардом.

Первым кандидатом на вакантную должность был Роберто Мартинес, но “Эвертон” не смог договориться с бельгийской федерацией.

К матчу АПЛ с “Астон Виллой”, который состоится в ближайшую субботу, "Эвертон" готовит легенда клуба Данкан Фергюсон, работавший ассистентом у Карло Анчелотти и Рафаэля Бенитеса.