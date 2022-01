Манчестер Сити согласовал условия контракта с нападающим Ривер Плейта

Нападающий "Ривер Плейта" Хулиан Альварес согласовал условия персонального контракта с "Манчестер Сити", сообщает журналист Николо Скира. Игрок останется в Аргентине до июня.

Julian #Alvarez has agreed personal terms with #ManchesterCity for a 4years and half contract. #ManCity don’t want to pay the release clause ($25M) and have offered to $21M to #RiverPlate. La Arana will stay at River until June 30 to play Copa Libertadores group stage. #transfers