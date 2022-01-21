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Манчестер Сити согласовал условия контракта с нападающим Ривер Плейта
"Горожане" не хотят платить отступные и думают сэкономить 4 млн. евро
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Ривер Плейта" Хулиан Альварес согласовал условия персонального контракта с "Манчестер Сити", сообщает журналист Николо Скира. Игрок останется в Аргентине до июня.
Julian #Alvarez has agreed personal terms with #ManchesterCity for a 4years and half contract. #ManCity don’t want to pay the release clause ($25M) and have offered to $21M to #RiverPlate. La Arana will stay at River until June 30 to play Copa Libertadores group stage. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 21, 2022
Нападающий и клуб, хотят, чтобы он сыграл на групповом этапа Кубка Либертадорес.
Хулиан подпишет 4-летнее соглашение.
Сообщается, что "Сити" не хочет платить за форварда отступные в размере 25 миллионов евро и предлагают 21 млн. за футболиста.
В прошлом сезоне Хулиан провел за "Ривер Плейт" 46 матчей, забил 24 матча и отдал 18 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.
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