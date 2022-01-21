Манчестер Сити согласовал условия контракта с нападающим Ривер Плейта

Нападающий "Ривер Плейта" Хулиан Альварес согласовал условия персонального контракта с "Манчестер Сити", сообщает журналист Николо Скира. Игрок останется в Аргентине до июня.

Julian #Alvarez has agreed personal terms with #ManchesterCity for a 4years and half contract. #ManCity don’t want to pay the release clause ($25M) and have offered to $21M to #RiverPlate. La Arana will stay at River until June 30 to play Copa Libertadores group stage. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 21, 2022

Нападающий и клуб, хотят, чтобы он сыграл на групповом этапа Кубка Либертадорес.

Хулиан подпишет 4-летнее соглашение.

Сообщается, что "Сити" не хочет платить за форварда отступные в размере 25 миллионов евро и предлагают 21 млн. за футболиста.

В прошлом сезоне Хулиан провел за "Ривер Плейт" 46 матчей, забил 24 матча и отдал 18 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.