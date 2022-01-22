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АПЛ. Норвич выбрался из зоны вылета, разгромив на выезде Уотфорд 

Англия
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Свои первые голы в АПЛ забил американский форвард Джон Сарджент 

АПЛ. Норвич выбрался из зоны вылета, разгромив на выезде Уотфорд 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 23-й тур. Уотфорд, “Викаредж Роуд”

“Уотфорд” – “Норвич” 0:3

Голы: Сарджент 51, Сарджент 74, Куцка 90+2 (авт.)

“Уотфорд”: Бахманн – Фемения (Куцка 89), Кабаселе, Самир, Камара (Сема 84) – Сиссоко, Кайембе, Клеверли (Эрнандес 59) – Деннис, Кинг, Педро

“Норвич”: Ганн – Уильямс, Гибсон, Хэнли, Ааронс – Рашица (Плахета 90+5), Соренсен (Маклин 21), Ле-Мелу, Сарджент – Пукки (Байрэм 86), Ида

Предупреждения: Деннис 36 – Маклин 38

Удаление: Деннис 78

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В статье: Клаудио Раньери Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Уотфорд Норвич Сити Дин Смит Джон Сарджент
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