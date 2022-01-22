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Гарри Невилл: Салаха не уважают во всем мире

Англия
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Бывший "манкунианец" требует уважения к "мерсисайдцу"

Гарри Невилл: Салаха не уважают во всем мире

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гарри Невилл прокомментировал невключение нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в сборную 2021-го года от FIFPro:

“Я чувствую, что его не уважают во всём мире. Но сама история Салаха… Когда он только перешёл в “Ливерпуль”, я подумал: ну хорошо. А потом он начинает показывать великолепную игру, и я думаю, что это долго не продлится, такой сезон он не повторит. Но потом он проводит ещё один отличный сезон. Его действия за эти 3-4 года, не только индивидуальные, но и командные… Он привёл команду к титулу, помог выиграть Лигу чемпионов.

Я не могу поверить, что его не включают в символические сборные и не дают ему награды. Он лучший футболист в английской Премьер-лиге”, - сказал Невилл.

Отметим, что Салах лидирует в гонке бомбардиров АПЛ с шестью голами отрыва от своего одноклубника Диогу Жоты. В активе египтянина 16 мячей и 9 голевых передач в текущем сезоне чемпионата. Также еще семь голов он забил в Лиге чемпионов.

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В статье: Гари Невилл Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
SkySports

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