Гарри Невилл: Салаха не уважают во всем мире

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Гарри Невилл прокомментировал невключение нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в сборную 2021-го года от FIF Pro :

“Я чувствую, что его не уважают во всём мире. Но сама история Салаха… Когда он только перешёл в “Ливерпуль”, я подумал: ну хорошо. А потом он начинает показывать великолепную игру, и я думаю, что это долго не продлится, такой сезон он не повторит. Но потом он проводит ещё один отличный сезон. Его действия за эти 3-4 года, не только индивидуальные, но и командные… Он привёл команду к титулу, помог выиграть Лигу чемпионов.

Я не могу поверить, что его не включают в символические сборные и не дают ему награды. Он лучший футболист в английской Премьер-лиге”, - сказал Невилл.