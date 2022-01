АПЛ. Вторая в сезоне победа Ньюкасла, Вулверхэмптон дожал Брентфорд 

Вторая победа, второй клиншит и чуть больше оптимизма. “Ньюкасл” взял три очка в выездном матче против “Лидса”, но пока еще остается в зоне вылета. Тем не менее, если до конца трансферного окна “сороки” успеют провернуть несколько сделок, возможно им удастся спастись.

Игра с “Лидсом” получилась немного хаотичной и интересной, с бесконечными обоюдными атаками. У хозяев были хорошие комбинационные действия, “Ньюкасл” создавал остроту у ворот Мелье благодаря индивидуальным действиям Сен-Максимена.

“Лидсу” не хватало последнего удара (Бэмфорд по-прежнему травмирован, а Гелхардт появился на поле только в конце игры) и в итоге “Ньюкасл” ухватился за свой шанс. Манкильо заработал штрафной, у Шелви получился полуудар/полупас и Мелье не смог сориентироваться – 0:1.

Казалось, что матч между “Брентфордом” и “Вулверхэмптоном” никогда не закончится. В первом тайме игра прерывалась два раза. Сначала сильно столкнулись головами игроки “Брентфорда” Генри и Йенсен, а затем на “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум” появился дрон и арбитр, по правилам АПЛ, увел команды в раздевалку, пока устройство убирали с горизонта. К первому тайму было добавлено 19 минут.

