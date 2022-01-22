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АПЛ. Вторая в сезоне победа Ньюкасла, Вулверхэмптон дожал Брентфорд 

Англия
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Команда Эдди Хау переиграла на выезде Лидс 

АПЛ. Вторая в сезоне победа Ньюкасла, Вулверхэмптон дожал Брентфорд 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая победа, второй клиншит и чуть больше оптимизма. “Ньюкасл” взял три очка в выездном матче против “Лидса”, но пока еще остается в зоне вылета. Тем не менее, если до конца трансферного окна “сороки” успеют провернуть несколько сделок, возможно им удастся спастись.

Игра с “Лидсом” получилась немного хаотичной и интересной, с бесконечными обоюдными атаками. У хозяев были хорошие комбинационные действия, “Ньюкасл” создавал остроту у ворот Мелье благодаря индивидуальным действиям Сен-Максимена.

“Лидсу” не хватало последнего удара (Бэмфорд по-прежнему травмирован, а Гелхардт появился на поле только в конце игры) и в итоге “Ньюкасл” ухватился за свой шанс. Манкильо заработал штрафной, у Шелви получился полуудар/полупас и Мелье не смог сориентироваться – 0:1.

Казалось, что матч между “Брентфордом” и “Вулверхэмптоном” никогда не закончится. В первом тайме игра прерывалась два раза. Сначала сильно столкнулись головами игроки “Брентфорда” Генри и Йенсен, а затем на “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум” появился дрон и арбитр, по правилам АПЛ, увел команды в раздевалку, пока устройство убирали с горизонта. К первому тайму было добавлено 19 минут.

Но и вторая половина началась с опозданием из-за проблем со средством связи у рефери.

Все голы были забиты во втором тайме и все получились очень красивыми. Сначала красивый удар исполнил Моутиньо, сыграв перед этим в стенку с Семеду.

“Брентфорд” отыгрался – помог стандарт. Мбемо выполнил кросс в штрафную, а Тоуни в одно касание мощно пробил по воротам.

Но “Брентфорду” не удалось зацепиться за ничью. Свое мастерство дальнего удара продемонстрировал Невеш, пробив точно в угол сильным ударом с 20 метров.

“Вулверхэмптон” пропустил, что с ним бывает не так часто, но взял очередные три очка и остается в группе команд, которые ведут борьбу за еврокубки. Для “Брентфорда” это было четвертое поражение подряд.

Чемпионат Англии, 23-й тур

Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” – “Ньюкасл” 0:1

Гол: Шелви 75

“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Льоренте, Стрейк, Даллас – Кох, Клих (Гелхардт 80) – Рафинья, Родриго, Харрисон – Джеймс (Робертс 71)

“Ньюкасл”: Дубравка – Дамметт (Манкильо 63), Шер, Ласселс (Кларк 69), Триппьер – Жоэлинтон (Лонгстафф 42), Шелви, Уиллок – Сен-Максимен, Вуд, Фрейзер

Предупреждения: Джеймс 57, Даллас 67, Льоренте 74, Родриго 85 – Сен-Максимен 57, Дамметт 62

Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” – “Вулверхэмптон” 1:2

Голы: Тоуни 71 – Моутиньо 48, Невеш 78

“Брентфорд”: Лоссль – Айер, Янссон, Пиннок – Канос (Годдос 83), Йенсен (Баптист 27, Форсс 79), Нергор, Янельт, Генри (Расмуссен 26, Висса 58) – Мбемо, Тоуни

“Вулверхэмптон”: Са – Гомеш, Коуди, Килмен – Аит-Нури, Моутиньо, Невеш, Дендокер, Семеду – Силва (Траоре 75), Поденсе (Тринкау 90+3)

Предупреждения: Янссон 75, Нергор 83 – Невеш 60, Гомеш 70, Са 90+1

Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” – “Вест Хэм” 1:0

Гол: Рэшфорд 90+3

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В статье: Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Брентфорд АПЛ Ньюкасл Лидс Юнайтед
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