Ричардс: АПЛ ещё не выиграна. Ливерпуль будет наступать

Экс-защитник "Манчестер Сити" и "Астон Виллы" Майка Ричардс дал комментарий о борьбе за чемпионство в АПЛ:

– Что должно случиться, чтобы "Ман Сити" упустил чемпионство?

– Все в их руках. Думаю, стандарты были очень высокими.

У игроков вроде де Брюйне, который сейчас приходит в себя, было несколько травм. Бернарду взял бразды правления в свои руки и привел их туда, где они сейчас. Если честно, я не вижу, чтобы кто-то сократил отставание. Только они сами могут упустить титул.

Нельзя, чтобы стандарты опускались. Я знаю, что многие говорят, мол, титул уже завоеван, но это не так. "Ливерпуль" будет и дальше наступать. У "Челси" был небольшой спад, но они всегда верят, что могут вернуться. Я бы сказал, что они в борьбе, – сказал Ричардс.

Напомним, "Манчестер Сити" идет на первом месте, набрав 57 очков. У "Ливерпуля" 45 баллов и два матча в запасе.