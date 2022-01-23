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Ричардс: АПЛ ещё не выиграна. Ливерпуль будет наступать
Игрок понимает, что не всё будет так просто для "Сити"
Экс-защитник "Манчестер Сити" и "Астон Виллы" Майка Ричардс дал комментарий о борьбе за чемпионство в АПЛ:
– Что должно случиться, чтобы "Ман Сити" упустил чемпионство?
– Все в их руках. Думаю, стандарты были очень высокими.
У игроков вроде де Брюйне, который сейчас приходит в себя, было несколько травм. Бернарду взял бразды правления в свои руки и привел их туда, где они сейчас. Если честно, я не вижу, чтобы кто-то сократил отставание. Только они сами могут упустить титул.
Нельзя, чтобы стандарты опускались. Я знаю, что многие говорят, мол, титул уже завоеван, но это не так. "Ливерпуль" будет и дальше наступать. У "Челси" был небольшой спад, но они всегда верят, что могут вернуться. Я бы сказал, что они в борьбе, – сказал Ричардс.
Напомним, "Манчестер Сити" идет на первом месте, набрав 57 очков. У "Ливерпуля" 45 баллов и два матча в запасе.
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