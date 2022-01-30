Ньюкасл согласовал контракт с хавбеком Манчестер Юнайтед

"Ньюкасл" согласовал личный контракт с атакующим полузащитником "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингардом. Клубы продолжили переговоры после срыва на прошлой неделе, и они оказались успешными.

В нынешнем сезоне Лингард забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за "красных дьяволов". Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 20 миллионов евро.

Добавим, что главный тренер "Юнайтед" Ральф Рангник хочет сохранить полузащитника, потому что опасается вспышек коронавируса в команде.