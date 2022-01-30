  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ньюкасл согласовал контракт с хавбеком Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл согласовал контракт с хавбеком Манчестер Юнайтед

Англия
(2 голосов)

Неплохое усиление

Ньюкасл согласовал контракт с хавбеком Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Ньюкасл" согласовал личный контракт с атакующим полузащитником "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингардом. Клубы продолжили переговоры после срыва на прошлой неделе, и они оказались успешными.

В нынешнем сезоне Лингард забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за "красных дьяволов". Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 20 миллионов евро.

Добавим, что главный тренер "Юнайтед" Ральф Рангник хочет сохранить полузащитника, потому что опасается вспышек коронавируса в команде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ньюкасл Джесси Лингард Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
90min

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...