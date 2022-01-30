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Ньюкасл согласовал контракт с хавбеком Манчестер Юнайтед
Неплохое усиление
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Ньюкасл" согласовал личный контракт с атакующим полузащитником "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингардом. Клубы продолжили переговоры после срыва на прошлой неделе, и они оказались успешными.
В нынешнем сезоне Лингард забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за "красных дьяволов". Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 20 миллионов евро.
Добавим, что главный тренер "Юнайтед" Ральф Рангник хочет сохранить полузащитника, потому что опасается вспышек коронавируса в команде.
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