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Роберто Карлос перешел в клуб воскресной лиги за 5 фунтов

Англия
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Оформлением сделки занимался Ebay

Роберто Карлос перешел в клуб воскресной лиги за 5 фунтов

Фото: skysports.com / Автор: неизвестен

Новина українською

Бывший защитник "Реала" Роберто Карлос подписал 5-футовый контракт с командой "Булл ин Барн Юнайтед" на 1 матч, сообщает Sky Sports. Бразилец выйдет на замену в воскресной лиге округа Шрусбери.

Также 5-фунтовую сделку подписала бывшая футболистка "Ювентуса" и "Челси Эни Алуко. Она сыграет матч за женскую команду "Нью Певенси и Вест Хэм".

Все вырученные средства, с проданных билетов на выставочные матчи, в которых примут участие звезды, были пожертвованы благотворительной организации Football Beyond Borders.

Благотворительная организация, основанная в 2013 году, призвана изменить жизнь подростков, которые увлечены футболом, но не могут реализовать свой потенциал в школе. Её программами уже воспользовались более 2000 подростков.

Мероприятия помогал организовывать Ebay.

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В статье: Роберто Карлос Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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Источник:
skysports.com

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