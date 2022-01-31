Роберто Карлос перешел в клуб воскресной лиги за 5 фунтов

Бывший защитник "Реала" Роберто Карлос подписал 5-футовый контракт с командой "Булл ин Барн Юнайтед" на 1 матч, сообщает Sky Sports. Бразилец выйдет на замену в воскресной лиге округа Шрусбери.

Также 5-фунтовую сделку подписала бывшая футболистка "Ювентуса" и "Челси Эни Алуко. Она сыграет матч за женскую команду "Нью Певенси и Вест Хэм".

Все вырученные средства, с проданных билетов на выставочные матчи, в которых примут участие звезды, были пожертвованы благотворительной организации Football Beyond Borders.

Благотворительная организация, основанная в 2013 году, призвана изменить жизнь подростков, которые увлечены футболом, но не могут реализовать свой потенциал в школе. Её программами уже воспользовались более 2000 подростков.

Мероприятия помогал организовывать Ebay.