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Марсело Бьелса признался, кого ему легче раскусить – Клоппа или Гвардиолу

Англия
(2 голосов)

Тяжелый выбор

Марсело Бьелса признался, кого ему легче раскусить – Клоппа или Гвардиолу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Лидс Юнайтед" Марсело Бьелса поделился своим мнением о Хосепе Гвардиоле и Юргене Клоппе, тренерах "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" соответственно.

"Гвардиола не тот наставник, которого нужно пытаться понять. Его действиями нужно наслаждаться. Если кто-то пытается повторить за ним, то сталкивается со сложной задачей".

"Для того, чтобы воспроизвести его работу, ее необходимо интерпретировать. Я думаю, что понять, как работает мозг Гвардиолы – невозможно, по крайней мере, для меня. Клопп? Юрген – тренер со своим собственным стилем и характером. За игрой "Ливерпуля" также очень приятно наблюдать, однако немца проще раскусить. Признак его команд – энтузиазм, а коллективы Пепа отличает создание ресурсов для творчества".

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В статье: Юрген Клопп Хосеп Гвардиола Марсело Бьелса
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Источник:
Mirror

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