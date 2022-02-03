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Марсело Бьелса признался, кого ему легче раскусить – Клоппа или Гвардиолу
Тяжелый выбор
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Лидс Юнайтед" Марсело Бьелса поделился своим мнением о Хосепе Гвардиоле и Юргене Клоппе, тренерах "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" соответственно.
"Гвардиола не тот наставник, которого нужно пытаться понять. Его действиями нужно наслаждаться. Если кто-то пытается повторить за ним, то сталкивается со сложной задачей".
"Для того, чтобы воспроизвести его работу, ее необходимо интерпретировать. Я думаю, что понять, как работает мозг Гвардиолы – невозможно, по крайней мере, для меня. Клопп? Юрген – тренер со своим собственным стилем и характером. За игрой "Ливерпуля" также очень приятно наблюдать, однако немца проще раскусить. Признак его команд – энтузиазм, а коллективы Пепа отличает создание ресурсов для творчества".
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