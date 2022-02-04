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Клопп рассказал, когда Мане и Салах вернутся в расположение команды
Сейчас оба игрока на турнире
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что нападающие Мохамед Салах и Садио Мане вернутся к тренировкам с командой на следующей неделе.
В данный момент оба футболиста находятся на Кубке Африки и встретятся в финале турнира.
"Я думаю, они смогут сыграть с "Лестером" в следующий четверг. Тот, кто победит, сначала наверняка поедет в родную страну на чемпионский парад и вернется к нам во вторник или среду", — приводит журналист Джеймс Пирс слова Клоппа.
Финал Кубка Африки Сенегал — Египет состоится в восресенье, 6 февраля.
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