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Алан Смит: К Полю Погба всегда относились неоднозначно

Англия
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Экс-игрок МЮ считает француза очень талантливым игроком

Алан Смит: К Полю Погба всегда относились неоднозначно

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Алан Смит рассказал о полузащитнике "красных дьяволов" Поля Погба.

"Я думаю, к Полю Погба всегда относились неоднозначно. Это разделило людей на две группы. Его талант неоспорим, но в то же время он разочаровал многих. Это сложно, когда у тебя есть такой талантливый игрок, который в одиночку может выиграть матч и стать лучшим футболистом, если сам захочет этого. Но в то же время он вызывает разочарование у болельщиков.

Каждый игрок может пострадать от своей самоуверенности. Каждый должен бороться и показывать самоотдачу. Были времена, когда Погба уверенно боролся, хотя многие могли этого и не видеть.

Я думаю, что нынешняя ситуация Погба — огромный позор, поскольку он талантливый футболист, с которым многим комфортно играть и за которым нравится наблюдать болельщикам. Когда он в форме — нет никого лучше. То, что он может делать с футбольным мячом, его передачи, как он может вести игру самостоятельно – это невероятно. Но в этом-то и заключается разочарование из-за его нестабильности, ведь люди хотят от него зрелищной игры в каждом матче", — приводит слова Смита Offers.bet.

В этом сезоне Погба сыграл

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В статье: Поль Погба Алан Смит Манчестер Юнайтед
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