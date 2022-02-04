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Мартин Киоун: Я не знаю поссорился ли ещё какой-нибудь топовый тренер с таким же количеством игроков, как Артета
Менеджер вредит своей же репутации
Фото: twitter.com/Arsenal / Автор: неизвестен
Легенда "Арсенала" Мартин Киоун критически высказался о стиле управления Микеля Артеты. "Я не хочу, чтобы у тренера была репутация ссорящегося с футболистами", – приводит слова нападающего TalkSport.
"Я хочу, чтобы он (Артета) продолжал получать максимум от игрока, ведь это роль тренера, не так ли, выигрывать матчи и добиваться от игроков максимума?
Отвечает ли это решение интересам "Арсенала"? Это все, что я думаю. Замены нападающему пока нет. "Арсенал" ведет борьбу за четвертое место и имеет все шансы на него. Чего я не хочу, так это того, чтобы тренер получил репутацию ссорящегося с игроками.
Я не знаю, ссорился ли еще какой-то топовый менеджер с таким количеством игроков.
Возможно, было легко поссориться с Озилом, люди говорят, что я придираюсь к нему, но как только Гендузи ушел – он попал в сборную Франции.
В то же время все футболисты очень разные, так что же делать, если не искать способ получить от каждого максимум. Нельзя постоянно ссориться с людьми!", – закончил Киоун.
Напомним, что после ухода Обамеянг назвал причину – ссора с Артетой. "Думаю, проблема была только в нем (Артете). Он принял решение и я не могу сказать больше. Он был недоволен, я же оставался очень спокойным, вот и все", – сказал габонец после перехода в "Барселону".
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