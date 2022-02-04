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Мартин Киоун: Я не знаю поссорился ли ещё какой-нибудь топовый тренер с таким же количеством игроков, как Артета

Англия
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(1 голосов)

Менеджер вредит своей же репутации

Мартин Киоун: Я не знаю поссорился ли ещё какой-нибудь топовый тренер с таким же количеством игроков, как Артета

Фото: twitter.com/Arsenal / Автор: неизвестен

Новина українською

Легенда "Арсенала" Мартин Киоун критически высказался о стиле управления Микеля Артеты. "Я не хочу, чтобы у тренера была репутация ссорящегося с футболистами", – приводит слова нападающего TalkSport.

"Я хочу, чтобы он (Артета) продолжал получать максимум от игрока, ведь это роль тренера, не так ли, выигрывать матчи и добиваться от игроков максимума?

Отвечает ли это решение интересам "Арсенала"? Это все, что я думаю. Замены нападающему пока нет. "Арсенал" ведет борьбу за четвертое место и имеет все шансы на него. Чего я не хочу, так это того, чтобы тренер получил репутацию ссорящегося с игроками.

Я не знаю, ссорился ли еще какой-то топовый менеджер с таким количеством игроков.

Возможно, было легко поссориться с Озилом, люди говорят, что я придираюсь к нему, но как только Гендузи ушел – он попал в сборную Франции.

В то же время все футболисты очень разные, так что же делать, если не искать способ получить от каждого максимум. Нельзя постоянно ссориться с людьми!", – закончил Киоун.

Напомним, что после ухода Обамеянг назвал причину – ссора с Артетой. "Думаю, проблема была только в нем (Артете). Он принял решение и я не могу сказать больше. Он был недоволен, я же оставался очень спокойным, вот и все", – сказал габонец после перехода в "Барселону".

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В статье: Месут Озил Арсенал (Лондон) Мартин Киоун Барселона Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг Маттео Гендузи
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Источник:
talksport.com

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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
04.02.2022 в 21:22
так Артета и не топовый
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