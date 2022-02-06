Эллиотт забил за Ливерпуль в первом матче после 147 дней отсутствия

Харви Эллиотт, вингер "Ливерпуля", сыграл за клуб впервые за 147 дней. Англичанин получил травму голеностопного сустава в матче против "Лидс Юнайтед" в сентябре. Харви вернулся на поле сегодня, в игре против "Кардиффа", и забил победный гол.

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем так сказал о состоянии Эллиотта:

"Он в хорошей форме. Мы еще посмотрим, что будет лучше для него: выйти в старте или с замены. Но он точно в составе на матч с "Кардиффом". Он должен постепенно набирать форму".

Харви Эллиотт является самым молодым игроком в истории Английской Премьер-Лиги – он дебютировал в возрасте 16 лет и 30 дней за "Фулхэм". К 18 годам у игрока 8 матчей в АПЛ.