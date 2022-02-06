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Эллиотт забил за Ливерпуль в первом матче после 147 дней отсутствия
Игрок лечился с сентября прошлого года
Фото: Eurosport
Харви Эллиотт, вингер "Ливерпуля", сыграл за клуб впервые за 147 дней. Англичанин получил травму голеностопного сустава в матче против "Лидс Юнайтед" в сентябре. Харви вернулся на поле сегодня, в игре против "Кардиффа", и забил победный гол.
Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем так сказал о состоянии Эллиотта:
"Он в хорошей форме. Мы еще посмотрим, что будет лучше для него: выйти в старте или с замены. Но он точно в составе на матч с "Кардиффом". Он должен постепенно набирать форму".
Харви Эллиотт является самым молодым игроком в истории Английской Премьер-Лиги – он дебютировал в возрасте 16 лет и 30 дней за "Фулхэм". К 18 годам у игрока 8 матчей в АПЛ.
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