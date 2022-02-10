В британском стиле. Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Тоттенхэм - Саутгемптон, которые встречались в 24-м туре английской Премьер-лиги. Шпоры дважды выходили вперед, но в итоге уступили. Первый раз Саутгемптон воспользовался ошибкой защитника, затем забивал с помощью подач с фланга и ударов головой. Два результативных навеса записал на свой счет Уард-Прауз.

Английская Премьер-лига. 24-й тур

Тоттенхэм – Саутгемптон 2:3

Голы: Беднарек 18, аг, Сон 70 – Бройя 23, Эльюнусси 79, Адамс 82