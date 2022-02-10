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В британском стиле. Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Тоттенхэм - Саутгемптон, чемпионат Англии, 9 февраля 2022

В британском стиле. Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Тоттенхэм - Саутгемптон, которые встречались в 24-м туре английской Премьер-лиги. Шпоры дважды выходили вперед, но в итоге уступили. Первый раз Саутгемптон воспользовался ошибкой защитника, затем забивал с помощью подач с фланга и ударов головой. Два результативных навеса записал на свой счет Уард-Прауз.

Английская Премьер-лига. 24-й тур
Тоттенхэм – Саутгемптон 2:3
Голы: Беднарек 18, аг, Сон 70 – Бройя 23, Эльюнусси 79, Адамс 82

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) "Саутгемптон"
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