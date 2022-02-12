Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фернандеш: Отсутствие титулов у Манчестер Юнайтед – это кошмар
Игрок хочет помочь команде взять трофей
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш дал комментарий о выступлениях своего клуба:
"Я думаю, мы неплохо выступаем. Еще многое можно улучшить, и, как я думаю, все понимают это. Знаем, что можем играть гораздо лучше.
Конечно, после прихода Рангника мы добились хороших результатов, но некоторые из них, если оглядываться назад... Мы могли набрать больше очков в АПЛ.
Думаю, Рангник привнес свой собственный стиль игры, менталитет, которым он обладает. Стиль, который, как он считает, лучше для нас. Каждый игрок должен давать максимум, чтобы помочь команде стать лучше.
Я очень доволен временем, проведенным в клубе. Я всегда говорил, что отсутствие титулов у "МЮ" – это кошмар, ведь это то, чего я так хочу. Я хочу сделать это и для себя, и для клуба и фанатов, которые заслуживают трофеев. Такой клуб не может столько лет не выигрывать.
Две недели назад у нас было два шанса, сейчас остался один шанс для трофея. Мы должны бороться за него и улучшать положение в АПЛ, чтобы закончить как можно выше", – сказал португалец.
Популярное сейчас
- Олимпиада 2022. Украина стала круговой в женской лыжной эстафете
- Тиаго Силва сегодня поборется за 31-й трофей в карьере. Совсем неплохо для защитника, едва не умершего от туберкулеза
- Звезды не опускают руки. ВИДЕО, как Мбаппе с паса Месси вырвал победу для ПСЖ на 90+3-й
- Красотка дня. Эффектная девушка полузащитника, который променял Ювентус на Тоттенхэм. ФОТО
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО
- Красотка дня. Дочь легенды АПЛ, бойфренд которой стал одноклубником Миколенко в Эвертоне. ФОТО