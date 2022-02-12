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Фернандеш: Отсутствие титулов у Манчестер Юнайтед – это кошмар

Англия
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(1 голосов)

Игрок хочет помочь команде взять трофей

Фернандеш: Отсутствие титулов у Манчестер Юнайтед – это кошмар

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш дал комментарий о выступлениях своего клуба:

"Я думаю, мы неплохо выступаем. Еще многое можно улучшить, и, как я думаю, все понимают это. Знаем, что можем играть гораздо лучше.

Конечно, после прихода Рангника мы добились хороших результатов, но некоторые из них, если оглядываться назад... Мы могли набрать больше очков в АПЛ.

Думаю, Рангник привнес свой собственный стиль игры, менталитет, которым он обладает. Стиль, который, как он считает, лучше для нас. Каждый игрок должен давать максимум, чтобы помочь команде стать лучше.

Я очень доволен временем, проведенным в клубе. Я всегда говорил, что отсутствие титулов у "МЮ" – это кошмар, ведь это то, чего я так хочу. Я хочу сделать это и для себя, и для клуба и фанатов, которые заслуживают трофеев. Такой клуб не может столько лет не выигрывать.

Две недели назад у нас было два шанса, сейчас остался один шанс для трофея. Мы должны бороться за него и улучшать положение в АПЛ, чтобы закончить как можно выше", – сказал португалец.

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В статье: Ральф Рангник Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш
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Источник:
Сайт ФК "МЮ"

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Комментарии (1)
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ДобрыйУпырь (Rim)
12.02.2022 в 12:55
Щас с Роналду трофеи посыпятся золотым дождём.
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