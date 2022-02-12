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Скоулз о ничьей МЮ с Саутгемптоном: У одной команды есть главный тренер, у другой - спортивный директор
Рангника жестко критикуют
Фото: Transfermarkt
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз раскритиковал назначение Ральфа Рангника главным тренером команды после упущенной победы над "Саутгемптоном". Бывший игрок сравнил коуча с Ральфом Хайзенхюттлем, возглавляющим "святых":
"У одной команды есть главный тренер, у другой – спортивный директор. Это не может быть хорошо для "Манчестер Юнайтед".
Скоулз также раскритиковал игроков "манкунианцев":
"Эти игроки не хотят делать черновую работу. Ты смотришь на них, и становится очевидно, что они не хотят пахать за клуб, это просто безумие. Игроки "Саутгемптона" играют слаженно, помогают друг другу на каждом участке поля. Игроки "Юнайтед" так не делают".
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