Скоулз о ничьей МЮ с Саутгемптоном: У одной команды есть главный тренер, у другой - спортивный директор

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз раскритиковал назначение Ральфа Рангника главным тренером команды после упущенной победы над "Саутгемптоном". Бывший игрок сравнил коуча с Ральфом Хайзенхюттлем, возглавляющим "святых":

"У одной команды есть главный тренер, у другой – спортивный директор. Это не может быть хорошо для "Манчестер Юнайтед".

Скоулз также раскритиковал игроков "манкунианцев":

"Эти игроки не хотят делать черновую работу. Ты смотришь на них, и становится очевидно, что они не хотят пахать за клуб, это просто безумие. Игроки "Саутгемптона" играют слаженно, помогают друг другу на каждом участке поля. Игроки "Юнайтед" так не делают".