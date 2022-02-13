Гвардиола о хет-трике Стерлинга: Это невероятно поможет его уверенности в себе

Форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг сегодня забил три гола в матче английской Премьер-лиги против "Норвича". Более того, он сделал "идеальный хет-трик": забил правой ногой, левой, а также головой. Вот что тренер "Сити" Пеп Гвардиола сказал об игре Рахима:

"В первые пять-десять минут мы создали два или три шанса. В целом это была хорошая игра. Рахим Стерлинг создал невероятный первый гол, и также хорошо замкнул во втором. Благодаря таким выступлениям вы понимаете его уверенность, агрессию. Он играл невероятно. Всегда что-то создает. Это невероятно поможет его уверенности в себе. Я очень рад за него, ведь нападающим нужны голы, чтобы иметь уверенность в следующих играх".

Это уже пятый хет-трик Рахима Стерлинга в карьере в АПЛ. Всего в этом сезоне у него 10 голов – в пятый раз подряд он достиг двузначного результата.