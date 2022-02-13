  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола о хет-трике Стерлинга: Это невероятно поможет его уверенности в себе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола о хет-трике Стерлинга: Это невероятно поможет его уверенности в себе

Англия
(1 голосов)

Пеп похвалил действия Рахима против Норвича

Гвардиола о хет-трике Стерлинга: Это невероятно поможет его уверенности в себе

Фото: MARCA

UA-Футбол
Новина українською

Форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг сегодня забил три гола в матче английской Премьер-лиги против "Норвича". Более того, он сделал "идеальный хет-трик": забил правой ногой, левой, а также головой. Вот что тренер "Сити" Пеп Гвардиола сказал об игре Рахима:

"В первые пять-десять минут мы создали два или три шанса. В целом это была хорошая игра. Рахим Стерлинг создал невероятный первый гол, и также хорошо замкнул во втором. Благодаря таким выступлениям вы понимаете его уверенность, агрессию. Он играл невероятно. Всегда что-то создает. Это невероятно поможет его уверенности в себе. Я очень рад за него, ведь нападающим нужны голы, чтобы иметь уверенность в следующих играх".

Это уже пятый хет-трик Рахима Стерлинга в карьере в АПЛ. Всего в этом сезоне у него 10 голов – в пятый раз подряд он достиг двузначного результата.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рахим Стерлинг Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...