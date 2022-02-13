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Холанд и Лаутаро попали в шорт-лист Манчестер Юнайтед на летнее трансферное окно

Англия
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Манкунианцам нужно усиление

Холанд и Лаутаро попали в шорт-лист Манчестер Юнайтед на летнее трансферное окно

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Манчестер Юнайтед" Ральфа Рангника собирается серьезно усилить атакующую линию в летнее трансферное окно.

В список кандидатов входят сразу четыре футболиста. Это Александер Исак из "Реал Сосьедада", Эрлинг Холанд из "Боруссии", Лаутаро Мартинес из "Интера" и Патрик Шик с "Байера".

Как известно, ключевой форвард команды Рангника Криштиану Роналду не сделал еще ни одного результативного действия в 2022-м году.

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В статье: Манчестер Юнайтед Патрик Шик Александер Исак Лаутаро Мартинес Эрлинг Холанд
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Источник:
Daily Mail

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