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Бербатов: Юнайтед уже восемь лет не выигрывал АПЛ и сильно отстает от других клубов

Англия
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Эксперт поделился мнением

Бербатов: Юнайтед уже восемь лет не выигрывал АПЛ и сильно отстает от других клубов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов дал комментарий о том, куда может перейти опорник "Вест Хэма" Деклан Райс:

"Его уже связывают с целым рядом клубов, и его переход обойдется дорого. Он знает в глубине души, куда хочет, он амбициозный парень и хочет брать трофеи.

Если "Ливерпуль", "Ман Сити", "Челси" и "МЮ" будут бороться за него, то он, учитывая ситуацию, скорее выберет первых или вторых, потому что "МЮ" уже восемь лет не выигрывал АПЛ и сильно отстает от остальных клубов.

Но выбирать Райсу, и ему нужно выбрать команду, в которой он будет регулярно играть", – сказал Бербатов.

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В статье: Димитар Бербатов Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Деклан Райс
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Источник:
Manchester Evening News

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