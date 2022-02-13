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Бербатов: Юнайтед уже восемь лет не выигрывал АПЛ и сильно отстает от других клубов
Эксперт поделился мнением
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Димитар Бербатов дал комментарий о том, куда может перейти опорник "Вест Хэма" Деклан Райс:
"Его уже связывают с целым рядом клубов, и его переход обойдется дорого. Он знает в глубине души, куда хочет, он амбициозный парень и хочет брать трофеи.
Если "Ливерпуль", "Ман Сити", "Челси" и "МЮ" будут бороться за него, то он, учитывая ситуацию, скорее выберет первых или вторых, потому что "МЮ" уже восемь лет не выигрывал АПЛ и сильно отстает от остальных клубов.
Но выбирать Райсу, и ему нужно выбрать команду, в которой он будет регулярно играть", – сказал Бербатов.
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