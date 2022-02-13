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АПЛ. Третья подряд победа Ньюкасла 

Англия
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Сороки обыграли Виллу и увеличили отрыв от зоны вылета  

АПЛ. Третья подряд победа Ньюкасла 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Ньюкасл” прибавляет. Пять матчей без поражений, третья победа подряд, всего три пропущенных мяча и два клиншита в чемпионате с 27 декабря. “Сороки” оторвались на четыре очка от восемнадцатого “Норвича” и имеют игру в запасе. Можно даже не оглядываться вниз, а смотреть вперед – до двенадцатого “Кристал Пэлас” всего пять очков.

Игра с “Астон Виллой” получилась с минимальным количеством моментов. Об игре с “Лидсом” в прошлом туре (3:3) Стивен Джеррард говорил как о хорошем спектакле, и рекламе для лиги в целом , сегодня же все было наоборот. У “Виллы” фактически за весь матч не было ни одного момента (был гол Уоткинса, отменный из-за офсайда), но и “Ньюкасл” создал не так уж и много у ворот Мартинеса. Три удара в створ на две команды за 90 минут, и совокупный xG чуть больше одного.

“Ньюкасл” потратил более 90 млн фунтов на зимних новичков, сегодня дебютировал Дэн Берн, Вуд снова вышел в старте, а Гимараэс вышел на поле со скамейки запасных. Наибольшую пользу приносит пока Киран Триппьер. Во втором матче подряд фулбек сборной Англии забивает со штрафного. Сегодня гол экс-игрока “Атлетико” стал победным. Чамберс сбил на подступах к штрафной Уиллока (сначала рефери указал на точку, но повтор показал, что нарушение вне прямоугольника), а мячу залететь в ворота после удара Триппьера помог рикошет от Буэндии. Мартинес только разочарованно развел руками.

Во втором тайме у “Виллы” было больше атак, но “Ньюкасл” делал все грамотно на своей половине поля.

Еще пару месяцев назад вылет “сорок” казался неизбежным, но работа Эдди Хау, трансферы и энергетика трибуна на “Сент-Джеймс Парк” похоже помогут “Ньюкаслу” избежать худшего.

Чемпионат Англии, 25-й тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Астон Вилла” 1:0

Гол: Триппьер 35

“Ньюкасл”: Дубравка – Триппьер (Крафт 48), Шер, Берн, Манкильо (Дамметт 45+5) – Уиллок (Гимараэс 90+2), Шелви, Жоэлинтон – Фрейзер, Вуд, Сен-Максимен

“Астон Вилла”: Мартинес – Динь, Мингз, Чемберс, Кэш – Рэмзи, Луис, Макгинн (Чуквуэмекка 85) – Коутиньо, Уоткинс (Ингз 72), Буэндиа (Бэйли 72)

Предупреждения: Жоэлинтон 39, Берн 66, Шелви 82 – Макгинн 42, Луис 89, Бэйли 90+5, Рэмзи 90+7

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Английская Премьер-лига АПЛ Ньюкасл Киран Триппьер
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