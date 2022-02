АПЛ. Третья подряд победа Ньюкасла 

“Ньюкасл” прибавляет. Пять матчей без поражений, третья победа подряд, всего три пропущенных мяча и два клиншита в чемпионате с 27 декабря. “Сороки” оторвались на четыре очка от восемнадцатого “Норвича” и имеют игру в запасе. Можно даже не оглядываться вниз, а смотреть вперед – до двенадцатого “Кристал Пэлас” всего пять очков.

Игра с “Астон Виллой” получилась с минимальным количеством моментов. Об игре с “Лидсом” в прошлом туре (3:3) Стивен Джеррард говорил как о хорошем спектакле, и рекламе для лиги в целом , сегодня же все было наоборот. У “Виллы” фактически за весь матч не было ни одного момента (был гол Уоткинса, отменный из-за офсайда), но и “Ньюкасл” создал не так уж и много у ворот Мартинеса. Три удара в створ на две команды за 90 минут, и совокупный xG чуть больше одного.

“Ньюкасл” потратил более 90 млн фунтов на зимних новичков, сегодня дебютировал Дэн Берн, Вуд снова вышел в старте, а Гимараэс вышел на поле со скамейки запасных. Наибольшую пользу приносит пока Киран Триппьер. Во втором матче подряд фулбек сборной Англии забивает со штрафного. Сегодня гол экс-игрока “Атлетико” стал победным. Чамберс сбил на подступах к штрафной Уиллока (сначала рефери указал на точку, но повтор показал, что нарушение вне прямоугольника), а мячу залететь в ворота после удара Триппьера помог рикошет от Буэндии. Мартинес только разочарованно развел руками.

⚽ @NUFC's Kieran Trippier has scored direct free-kick goals in successive PL games



Scored joint most direct free-kick goals (2) in @premierleague this season with James Ward-Prowse



3 of his 4 PL goals have been direct free-kicks pic.twitter.com/UOT4pf7RMJ